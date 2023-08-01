Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S - с.н. 20047992 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069675
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n108
Причина уценки:
Следы эксплуатации. Потертости корпуса.
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Описание
Код товара: 134675
Объектив Nikon Z 35mm F1.8 S Nikkor - это универсальная модель с постоянным фокусным расстоянием, которая подходит для решения большинства задач. Оптическая система в этом устройстве представлена 9 элементами в 11 группах, в том числе тремя асферическими элементами с нанокристаллическим покрытием и двумя низкодисперсными элементами ED. Весящий всего лишь 370 г объектив отличается небольшими габаритами (73x86 мм), благодаря которым он сможет сопровождать вас в любом путешествии. Диаметр резьбы под светофильтры соответствует 62 мм.
В объективе Nikon Z 35mm F1.8 S Nikkor используется шаговый двигатель для быстрой автофокусировки. Благодаря специальному механизму уменьшаются колебания фокусировочной группы линз при их перемещении. За счет наличия в конструкции объектива шести уплотнителей он защищен от пыли и брызг, благодаря чему вы сможете производить с его использованием съемку даже в дождливую погоду.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Следы эксплуатации. Потертости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия 90 дней.