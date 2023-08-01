Описание

Код товара: 134674

Классическая перспектива. Невероятная глубина резко изображаемого пространства. Этот полнокадровый объектив NIKKOR Z 35mm f/1.8 S позволяет создавать прекрасные, утонченные снимки. Его выдающиеся оптические характеристики обеспечивают качество изображения выше, чем даже у моделей f/1,4 с постоянным фокусным расстоянием ¹. При любом освещении и в любых обстоятельствах.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.