Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S - с.н. 20013398 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069674
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n107
Причина уценки:
Потертости на корпусе, байонете
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Описание
Код товара: 134674
Классическая перспектива. Невероятная глубина резко изображаемого пространства. Этот полнокадровый объектив NIKKOR Z 35mm f/1.8 S позволяет создавать прекрасные, утонченные снимки. Его выдающиеся оптические характеристики обеспечивают качество изображения выше, чем даже у моделей f/1,4 с постоянным фокусным расстоянием ¹. При любом освещении и в любых обстоятельствах.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, байонете)
Комплектация: Крышка передняя, задняя
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.