Nikon Z30 – это гибридная фото-видеокамера для видеоблогеров и других создателей контента. Технически основывается на модели Nikon Z50, но оптимизирована под новые задачи: на верхней пластине размещен высокочувствительный стерео-микрофон, на переднюю панель добавлена лампа-индикатор ведения записи (Tally), а дисплей откидывается в сторону, что упрощает запись селфи, когда камера находится на штативе.

Снято 30-минутное ограничение на длину видеоролика: теперь продолжительность съемки ограничивается только нагревом камеры. По данным тестирования Nikon, Z30 выдерживает 125 минут записи в Full HD 24p или 35 минут записи в 4K UHD (при комнатной температуре 25° С). Это время можно увеличить при использовании сетевого батарейного адаптера вместо аккумулятора, а также при ведении записи на внешние носители по HDMI (мониторы-рекордеры типа Atomos Ninja или карты захвата видео) вместо записи на карту памяти.

Еще одним нововведением стала поддержка работы с постоянным питанием через USB (USB Power Delivery) – это позволяет использовать недорогие универсальные аккумуляторы для длительной съемки вне студии.

Для того, чтобы сделать Z30 более доступной для пользователей, создатели не стали добавлять в конструкцию видоискатель и встроенную вспышку – при съемке видео они практически бесполезны.

В остальном камера практически не отличается от Nikon Z50: та же матрица с хорошим динамическим диапазоном и низким уровнем шума, та же система фокусировки с поддержкой автофокуса по глазам людей и животных, те же цветовые профили, те же возможности по серийной фотосъемке (11 кадров/с), те же режимы записи видео: 4К до 30 кадров/с и Full HD до 120 кадров/с (все режимы без дополнительного кроп-фактора).

В целом, Z30 является интересной гибридной камерой начального уровня для тех, кого больше интересует видеосъемка: она дешевле и удобнее для этой задачи. Фотосъемка с Z30 будет не так удобна из-за отсутствия видоискателя – наблюдать изображение только через задний экран не всегда удобно, особенно при съемке под открытым солнцем (экран под ярким светом выгорает). В этом случае Nikon Z50 или Z fc будут лучшим выбором.