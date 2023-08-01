Объектив Nikon Z 24mm f/1.8 S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069672
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n105
Причина уценки:
Незначительные царапинки, потёртости металлических поверхностей корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Этот широкоугольный объектив с большой светосилой f/1,8 и фокусным расстоянием 24 мм выходит далеко за рамки привычного и позволяет добиться исключительной детализации. Благодаря надежной герметизации и улучшенной оптике с этим превосходным полнокадровым объективом для беззеркальных фотокамер можно смело отправиться навстречу приключениям.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапинки, потёртости металлических поверхностей корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.