Описание

Этот широкоугольный объектив с большой светосилой f/1,8 и фокусным расстоянием 24 мм выходит далеко за рамки привычного и позволяет добиться исключительной детализации. Благодаря надежной герметизации и улучшенной оптике с этим превосходным полнокадровым объективом для беззеркальных фотокамер можно смело отправиться навстречу приключениям.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные царапинки, потёртости металлических поверхностей корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.