Объектив Nikon Z 24mm f/1.8 S - с.н. 20002299 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069671
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n104
Причина уценки:
Следы эксплуатации, небольшие потёртости и несколько маленьких царапин на кольце фокусировки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134671
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 24 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 10
Число элементов 12
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 78 мм
Длина 96.5 мм
Вес 450 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
#20002299
Комплектация: Передняя и задняя крышка.
Гарантия 90 дней.