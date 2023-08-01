Описание

Код товара: 134671

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 24 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 10

Число элементов 12

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 78 мм

Длина 96.5 мм

Вес 450 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, пылезащита

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

#20002299

Комплектация: Передняя и задняя крышка.

Гарантия 90 дней.