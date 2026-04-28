Объектив Nikon Z 24-70mm f/4S (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00093357 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-28/1 Код товара: УТ-00093357 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-28/1 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Nikon Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)

Код товара: УТ-00093357



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; потёртости царапины корпуса;

S/n:20011751;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Nikon Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)

Код товара: УТ-00093357



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; потёртости царапины корпуса;

S/n:20011751;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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