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Объектив Nikon Z 24-70mm f/4S (состояние 5-) (б/у)

  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
  • Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093357
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-28/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nikon Z 24-70mm f/4S (состояние 5-)
Код товара: УТ-00093357

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; потёртости царапины корпуса;
S/n:20011751;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.