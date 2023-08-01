Объектив Nikon Z 24-70mm f/4 - с.н. 20036727 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070268
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n135-2
Причина уценки:
Потертости на корпусе, байонете, нет задней крышки
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135268
Выберите идеальный угол съемки. Компактный зум-объектив NIKKOR Z 24-70mm f/4 S позволяет создавать превосходные полнокадровые снимки. Используйте его для фото- и видеосъемки с фотокамерой Nikon серии Z, чтобы добиться невероятной детализации. По всему кадру, до края.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, байонете, нет задней крышки)
Комплектация: Крышка передняя.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.