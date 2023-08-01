Описание

Код товара: 135268

Выберите идеальный угол съемки. Компактный зум-объектив NIKKOR Z 24-70mm f/4 S позволяет создавать превосходные полнокадровые снимки. Используйте его для фото- и видеосъемки с фотокамерой Nikon серии Z, чтобы добиться невероятной детализации. По всему кадру, до края.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, байонете, нет задней крышки)

Комплектация: Крышка передняя.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.