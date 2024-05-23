Объектив Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075840
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-23
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
40 000 ₽
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140840
Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м
Минимальная диафрагма (F): 22
Число лепестков диафрагмы: 7
Крепление: Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра: 72 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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