Объектив Nikon Z 24-70mm f/4 S (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073571 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-21/02

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138571 Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив, стандартный Zoom

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Минимальный угол обзора 22.5 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 14

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 77.5 мм

Длина 88.5 мм

Вес 500 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

#20278366

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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