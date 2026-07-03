Объектив Nikon Z 24-70mm f/4 S - с.н. 20494867 (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00095176
Артикул:б/у-РнД К 2026-07-03/3
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: 160174
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 20494867
Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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