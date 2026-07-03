Объектив Nikon Z 24-70mm f/4 S - с.н. 20494867 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095176 Артикул: б/у-РнД К 2026-07-03/3 Код товара: УТ-00095176 Артикул: б/у-РнД К 2026-07-03/3 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 160174 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 20494867

Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.

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Состояние: Легкие следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 20494867

Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. --- 🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте! Видео Наш обзор

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