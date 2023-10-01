Объектив Nikon Z 24-70mm f/4 S - с.н. 20043754 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070626
Артикул : б/у-Nik 2023-10-015
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135626
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Минимальный угол обзора 22.5 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 14
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 77.5 мм
Длина 88.5 мм
Вес 500 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
# 20043754
Состояние : 4
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.