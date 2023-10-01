Описание

Код товара: 135626

Тип объектива стандартный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Минимальный угол обзора 22.5 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 14

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 77.5 мм

Длина 88.5 мм

Вес 500 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

# 20043754

Состояние : 4

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.