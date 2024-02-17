Описание

Код товара: 138567

Компактный размер этого объектива NIKKOR Z заставит вас задуматься о том, что вы знаете о полнокадровых зум-объективах. Будучи самым маленьким и легким полнокадровым зум-объективом¹, NIKKOR Z 24–50 мм выгодно выделяется среди громоздких и тяжелых моделей. Компактный и резкий, он готов запечатлеть жизнь так, как ее видите вы. Где бы вы ни были.

Легко взять с собой

С объективом NIKKOR Z вы ничего не пропустите. Его удобно носить с собой, а бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для уборки или выдвижения объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

Богатство возможностей

Обширные пейзажи и детали интерьеров. Притягивающие портреты и репортажная уличная съемка. С помощью этого универсального зум-объектива можно запечатлеть практически все. Берите его с собой практически везде — он компактный и тихий.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения