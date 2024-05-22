Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075820
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/01
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140820
Линейка
Серия Z
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, телеобъектив, Стандартный зум объектив, широкоугольный Zoom
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
50 мм
Кратность зума
2.1x
Минимальное расстояние фокусировки
0.35 м
Особенности
автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
6.3
Минимальная диафрагма (F)
56
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра
52 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
11
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
56 мм
Длина
51 мм
Вес
195 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
s\n: 20114960
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
-----