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    Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075820

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/01

    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
    • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)

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    Причина уценки:

    без видимых следов эксплуатации

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140820

    Линейка
    Серия Z
    Тип
    объектив
    Тип объектива
    стандартный, телеобъектив, Стандартный зум объектив, широкоугольный Zoom
    Фокусное расстояние
    переменное
    Мин. фокусное расстояние
    24 мм
    Макс. фокусное расстояние
    50 мм
    Кратность зума
    2.1x
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.35 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    4
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    6.3
    Минимальная диафрагма (F)
    56
    Число лепестков диафрагмы
    7
    Крепление
    Байонет
    Nikon Z
    Диаметр резьбы для светофильтра
    52 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    10
    Число элементов
    11
    Число асферических элементов
    3
    Число низкодисперсных элементов
    2
    Размеры и вес
    Диаметр
    56 мм
    Длина
    51 мм
    Вес
    195 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: без видимых следов эксплуатации.
    s\n: 20114960
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.