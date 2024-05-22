Описание

Код товара: 140820

Линейка

Серия Z

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, телеобъектив, Стандартный зум объектив, широкоугольный Zoom

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

50 мм

Кратность зума

2.1x

Минимальное расстояние фокусировки

0.35 м

Особенности

автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

6.3

Минимальная диафрагма (F)

56

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра

52 мм

Линзы

Число групп элементов

10

Число элементов

11

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

56 мм

Длина

51 мм

Вес

195 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации.

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: 20114960

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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