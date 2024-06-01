Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076090 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код: 141090 Тип объектива: Универсальный Zoom

Диаметр фильтра, мм: 52

Крепление объектива (байонет): Nikon Z

Фокусное расстояние: 24-50 mm

Значение светосилы: f/4.0-6.3

Стабилизация изображения: Нет

Габариты: 73.5x51 mm

Вес: 195 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 Комплектация: объектив, задняя крышка. Гарантия 90 дней

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