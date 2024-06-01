Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076090
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
12 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код: 141090
Тип объектива: Универсальный Zoom
Диаметр фильтра, мм: 52
Крепление объектива (байонет): Nikon Z
Фокусное расстояние: 24-50 mm
Значение светосилы: f/4.0-6.3
Стабилизация изображения: Нет
Габариты: 73.5x51 mm
Вес: 195 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, задняя крышка.
Гарантия 90 дней
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