Объектив Nikon Z 14-30mm f/4 S с.н. 20013417 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069668
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n101
Причина уценки:
потертости на корпусе, байонете
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Описание
Код товара: 134668
Окажитесь в центре сцены с полнокадровым сверхширокоугольным зум-объективом, дающим свободу творчества. Объектив NIKKOR Z 14-30mm f/4 S отличается компактным корпусом и плоским передним элементом. Он поддерживает фильтры 82 мм и легко помещается в небольшую сумку. Делайте фотографии и видеоролики с эффектом присутствия — где бы вы ни оказались.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( потертости на корпусе, байонете)
Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00