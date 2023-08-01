Описание

Код товара: 134668

Окажитесь в центре сцены с полнокадровым сверхширокоугольным зум-объективом, дающим свободу творчества. Объектив NIKKOR Z 14-30mm f/4 S отличается компактным корпусом и плоским передним элементом. Он поддерживает фильтры 82 мм и легко помещается в небольшую сумку. Делайте фотографии и видеоролики с эффектом присутствия — где бы вы ни оказались.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00