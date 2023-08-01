Беспроводной контроллер ДУ Nikon WRR11b / WR-T10 - с.н. 4-U056/3-2861 (состояние 5+) (б/у)
Код товара : УТ-00069664
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n097
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
С помощью беспроводного приемопередатчика WR-R11b и беспроводного передатчика WR-T10 можно управлять основными функциями фотокамеры дистанционно даже при наличии объектов между вами и фотокамерой. Эти устройства, совместимые с определенными фотокамерами Nikon со сменными объективами, позволяют управлять автофокусировкой, записью видео, режимами непрерывной и бесшумной съемки, а также действием, назначенным кнопке Fn.
Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров дистанция увеличивается до 50 метров и более. Приемопередатчик WR-R11b и передатчик WR-T10 можно использовать совместно для спуска затвора на одной фотокамере. Кроме того, можно установить приемопередатчики WR-R11 на нескольких фотокамерах для съемки одного сюжета с разных ракурсов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней.