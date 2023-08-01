Описание

С помощью беспроводного приемопередатчика WR-R11b и беспроводного передатчика WR-T10 можно управлять основными функциями фотокамеры дистанционно даже при наличии объектов между вами и фотокамерой. Эти устройства, совместимые с определенными фотокамерами Nikon со сменными объективами, позволяют управлять автофокусировкой, записью видео, режимами непрерывной и бесшумной съемки, а также действием, назначенным кнопке Fn.

Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров дистанция увеличивается до 50 метров и более. Приемопередатчик WR-R11b и передатчик WR-T10 можно использовать совместно для спуска затвора на одной фотокамере. Кроме того, можно установить приемопередатчики WR-R11 на нескольких фотокамерах для съемки одного сюжета с разных ракурсов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.

Гарантия 90 дней.