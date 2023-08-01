Комплект беспроводного контроллера ДУ Nikon WR-R11a/WR-T10 - с.н. 4-G04M/3-2869 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069663
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n096
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
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Описание
Код товара: 134663
С помощью беспроводного приемопередатчика WR-R11a и беспроводного передатчика WR-T10 можно управлять основными функциями фотокамеры дистанционно даже при наличии объектов между вами и фотокамерой. Эти устройства, совместимые с определенными фотокамерами Nikon со сменными объективами, позволяют управлять автофокусировкой, записью видео, режимами непрерывной и бесшумной съемки, а также действием, назначенным кнопке Fn.
Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров дистанция увеличивается до 50 метров и более. Приемопередатчик WR-R11a и передатчик WR-T10 можно использовать совместно для спуска затвора на одной фотокамере. Кроме того, можно установить приемопередатчики WR-R11a на нескольких фотокамерах для съемки одного сюжета с разных ракурсов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: передатчик, пульт, коробка, чехол, шнурочки, коробка, документы
Гарантия 90 дней.