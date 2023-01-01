Пульт дистанционного управления Nikon радио WR-T10 (передатчик)
Код товара : УТ-00002308
Артикул : VBJ003AE
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой линии видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров WR-R10 дистанция увеличивается до 50 метров или более. Можно использовать приемопередатчик WR-R10 и передатчик WR-T10 вместе для спуска затвора одной фотокамеры или присоединить приемопередатчики WR-R10 к корпусам нескольких фотокамер, чтобы запечатлеть одно и то же мгновение с различных точек.
Для успешного подключения вам потребуется как минимум одна пара из WR-T10 (у вас в руках) и WR-R10 (в гнезде USB вашей камеры).
Совместимость WR-R10*:
- Пленочные камеры: F5, F6, F100
- Nikon D2H, D2Hs, D2X, D3 (все варианты), D4, D4S, D5
- Nikon D700, D800, D800E, D810, D600, D610, Df, D750
- Nikon D200, D300, D300s, D7000, D7100, D5000, D5100, D5200, D5300, D3100, D3200, D3300, D90
- Coolpix P7800, Coolpix A
*для подключения WR-R10 требуется гнездо USB-mini. В случае, если таковое у камеры отсутствует, можно использовать адаптер WR-A10 для установки в 10-контактное гнездо для принадлежностей.