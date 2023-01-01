Описание

Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой линии видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров WR-R10 дистанция увеличивается до 50 метров или более. Можно использовать приемопередатчик WR-R10 и передатчик WR-T10 вместе для спуска затвора одной фотокамеры или присоединить приемопередатчики WR-R10 к корпусам нескольких фотокамер, чтобы запечатлеть одно и то же мгновение с различных точек.

Для успешного подключения вам потребуется как минимум одна пара из WR-T10 (у вас в руках) и WR-R10 (в гнезде USB вашей камеры).

Совместимость WR-R10*:

Пленочные камеры: F5, F6, F100

Nikon D2H, D2Hs, D2X, D3 (все варианты), D4, D4S, D5

Nikon D700, D800, D800E, D810, D600, D610, Df, D750

Nikon D200, D300, D300s, D7000, D7100, D5000, D5100, D5200, D5300, D3100, D3200, D3300, D90

Coolpix P7800, Coolpix A

*для подключения WR-R10 требуется гнездо USB-mini. В случае, если таковое у камеры отсутствует, можно использовать адаптер WR-A10 для установки в 10-контактное гнездо для принадлежностей.