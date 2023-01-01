Беспроводной контроллер ДУ Nikon WR-R11b
Код товара : УТ-00045715
Артикул : VBJ00604
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Беспроводной пульт WR-R11b позволяет дистанционно управлять спуском затвора фотокамеры или синхронизировать спуск затвора нескольких фотокамер, связанных с ведущей фотокамерой. Этот удаленный приемопередатчик, совместимый с определенными фотокамерами Nikon, также можно использовать для управления внешними вспышками, такими как Speedlight SB-5000, в составе систем с улучшенным беспроводным управлением.
WR-R11b также совместим с пультом дистанционного управления WR-1, контроллером профессионального уровня, работающим на большем расстоянии.