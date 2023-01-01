Описание

Беспроводной пульт WR-R11b позволяет дистанционно управлять спуском затвора фотокамеры или синхронизировать спуск затвора нескольких фотокамер, связанных с ведущей фотокамерой. Этот удаленный приемопередатчик, совместимый с определенными фотокамерами Nikon, также можно использовать для управления внешними вспышками, такими как Speedlight SB-5000, в составе систем с улучшенным беспроводным управлением.

WR-R11b также совместим с пультом дистанционного управления WR-1, контроллером профессионального уровня, работающим на большем расстоянии.