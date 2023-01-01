Описание

WR-R11a - это беспроводной пульт дистанционного управления, который использует радиочастоты для беспроводного управления спуском затвора на фотокамерах Nikon или радиоуправляемых вспышках, таких как вспышка SB-5000. WR-R11a подходит для камер с 10-контактным разъемом. WR-R11a может запускаться с помощью беспроводного пульта дистанционного управления WR-T10 (передатчика), беспроводного пульта дистанционного управления WR-1; его также можно использовать на назначенной ведущей камере для запуска до 64 приемопередатчиков. Доступны три радиочастотных канала (5, 10 и 15) для предотвращения помех, когда несколько пар или фотографов снимают в одном месте.

Фотографы могут использовать WR-T10 или WR-1 для одновременного спуска затвора на нескольких камерах, к которым прикреплен блок WR-R11a и которые были сопряжены с WR-T10 / WR-1.

Диапазон (прямой видимости) от WR-T10 до WR-R11a составляет 20 метров.

Дальность (прямая видимость) от WR-R11a (действующего как ведущее устройство) до WR-R10 или WR-11a / b составляет 164 фута (50 метров).

Что касается управления вспышками Speedlight, используемая камера должна поддерживать радио AWL (улучшенное беспроводное управление).

К WR-R11a на камере можно подключить до 18 вспышек Speedlight.

Расстояние связи между WR-R11a на камере и вспышкой составляет прибл. 30 метров.

WR-11a поставляется с небольшим ремнем, который для удобства можно использовать для подсоединения устройства к ремню камеры.