Кабель Nikon USB UC-E6
Код товара : 00000046069
Артикул : VAG11701
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.075
Описание
NIKON UC-E6 - оригинальный USB-кабель для подключения цифровых фотоаппаратов Nikon к компьютеру или принтеру. Длина — приблизительно 1,5 м.
Совместимость:
- зеркальные камеры D3200, D3300, D5100, D5300, D5500, D7200, D7500, Df, D750
- компактные камеры Coolpix: S9500, S9400, S9300, S8200, S5200, S3600, S3500, P530, P520, P330, AW100 и другие