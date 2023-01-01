Телеконвертер Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III
Код товара : 00000045872
Артикул : JAA913DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Конструкция объектива
7 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
около 330 г.
Размеры товара
66 х 48 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, чехол CL-0715
Описание
NIKON TC-20E III AF-S Aspherical конвертер 2x - высокопроизводительный телеконвертор, удваивающий фокусное расстояние некоторых объективов NIKKOR без увеличения минимального расстояния фокусировки. Первый в мире телеконвертор с асферическим оптическим элементом позволяет вести съемку с высоким разрешением и уровнем контраста. Компактная и легкая конструкция делает данный конвертор удобным решением для разного рода поездок и путешествий. Благодаря тому, что минимальная дистанция фокусировки не изменяется, максимальный масштаб съемки вдвое превосходит показатель основного объектива (при использовании без конвертора). Светосила объектива понижается на 2 ступени. Список совместимых объективов можно посмотреть в инструкции.
Совместим с определенными AF-S, AF-I и VR объективами. Для более точной информации обращайтесь к таблице совместимости.