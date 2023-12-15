Описание

Профессиональная вспышка i-TTL совместима с зеркальными фотокамерами Nikon форматов FX и DX и включает систему креативного освещения Nikon.

Быстрая, универсальная и мощная вспышка SB-910 обеспечивает расширенные возможности фотосъемки с установленной на фотокамере или беспроводной вспышкой. Три шаблона освещения вспышкой обеспечивают полное управление зоной вспышки, при этом для диапазона объективов 17–200 мм регулировка осуществляется автоматически.

Профессиональная вспышка Speedlight i-TTL (интеллектуальный TTL): совместима с зеркальными фотокамерами форматов FX и DX. Она входит в систему креативного освещения Nikon и обеспечивает полное управление зоной вспышки.

Центровзвешенный, ровный и стандартный шаблоны освещения вспышкой: при съемке в центровзвешенном режиме освещение сосредоточено в центре кадра, этот режим полезен при использовании телеобъектива. Ровный режим обеспечивает равномерное рассеивание света по всему кадру и незаменим для групповых снимков. Стандартный режим обеспечивает стандартный баланс мощности и распределения света.

Диапазон автоматического зума 17–200 мм: обеспечивает покрытие до объективов 14 мм при использовании встроенного рассеивателя или купола вспышки Speedlight.

Наглядное управление: большой ЖК экран, четкие системы меню, удобно расположенные элементы управления и кнопки с освещением, которые обеспечивают удобство использования в условиях недостаточного освещения.

Автоматическое определение формата датчика: автоматическое распознавание фотокамер формата FX или DX.

Высокоскоростная перезарядка за 2,3 секунды при использовании никель-металлогидридных батарей LR6.

Вспомогательная подсветка АФ: совместима с модулем АФ Multi-CAM 3500 FX/DX.

Возможность отражения: вращение на 180° по горизонтали вправо и влево; наклон вверх под углом до 90° и вниз под углом до 7°.

Система термальной защиты: предупреждение о сильном нагреве при интенсивном срабатывании вспышки.

Включены жесткие цветные фильтры под лампы накаливания и лампы дневного света.

Автоматическое определение фильтра: вспышка Speedlight автоматически регулирует настройки цветовой температуры прикрепленной фотокамеры в соответствии с цветом используемого фильтра.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: рассеиватель, оранжевый и зеленый светофильтры.

Гарантия 14 дней.