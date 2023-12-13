Описание

Профессиональная вспышка i-TTL совместима с зеркальными фотокамерами Nikon форматов FX и DX и включает систему креативного освещения Nikon.

Быстрая, универсальная и мощная вспышка SB-910 обеспечивает расширенные возможности фотосъемки с установленной на фотокамере или беспроводной вспышкой. Три шаблона освещения вспышкой обеспечивают полное управление зоной вспышки, при этом для диапазона объективов 17–200 мм регулировка осуществляется автоматически.

Профессиональная вспышка Speedlight i-TTL (интеллектуальный TTL): совместима с зеркальными фотокамерами форматов FX и DX. Она входит в систему креативного освещения Nikon и обеспечивает полное управление зоной вспышки.

Центровзвешенный, ровный и стандартный шаблоны освещения вспышкой: при съемке в центровзвешенном режиме освещение сосредоточено в центре кадра, этот режим полезен при использовании телеобъектива. Ровный режим обеспечивает равномерное рассеивание света по всему кадру и незаменим для групповых снимков. Стандартный режим обеспечивает стандартный баланс мощности и распределения света.

Диапазон автоматического зума 17–200 мм: обеспечивает покрытие до объективов 14 мм при использовании встроенного рассеивателя или купола вспышки Speedlight.

Наглядное управление: большой ЖК экран, четкие системы меню, удобно расположенные элементы управления и кнопки с освещением, которые обеспечивают удобство использования в условиях недостаточного освещения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости.

Гарантия 90 дней.