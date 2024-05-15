Вспышка Nikon Speedlight SB-600 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075593
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-15
Причина уценки:
царапинки и потёртости корпуса и дисплея
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 140593
Nikon Speedlight SB-600
Совместимые камеры Nikon
Крепление башмак
Ведущее число 30 м
Параметры для ведущего числа ISO 100
Время перезарядки Минимальное 3.5 с
Подсветка дисплея Есть
Вес 300 г
Высота 124 мм
Ширина 68 мм
Длина 90 мм
Угол поворота вверх 90 градусов Поворотная головка
Угол поворота по горизонтали 270 градусов
Режим ведомой вспышки Есть
Синхронизация по задней шторке затвора
Количество элементов питания 4 AA
Автоматический Zoom Есть
Ручной Zoom Есть
Широкоугольный диффузор Есть
Угол освещения
Максимальный 24 мм
Минимальный 85 мм
Есть E-TTL II
Подсветка автофокуса Есть
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, незначительные следы использования.
Комплектация: чехол
Гарантия 14 дней.