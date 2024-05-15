Описание

Код товара: 140593

Nikon Speedlight SB-600

Совместимые камеры Nikon

Крепление башмак

Ведущее число 30 м

Параметры для ведущего числа ISO 100

Время перезарядки Минимальное 3.5 с

Подсветка дисплея Есть

Вес 300 г

Высота 124 мм

Ширина 68 мм

Длина 90 мм

Угол поворота вверх 90 градусов Поворотная головка

Угол поворота по горизонтали 270 градусов

Режим ведомой вспышки Есть

Синхронизация по задней шторке затвора

Количество элементов питания 4 AA

Автоматический Zoom Есть

Ручной Zoom Есть

Широкоугольный диффузор Есть

Угол освещения

Максимальный 24 мм

Минимальный 85 мм

Есть E-TTL II

Подсветка автофокуса Есть

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, незначительные следы использования.

Комплектация: чехол

Гарантия 14 дней.