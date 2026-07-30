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Фотовспышка Nikon Speedlight SB-600 (состояние 4) (б/у)

  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
  • Speedlight SB-600 (состояние 4)
Код товара:УТ-00095862
Артикул:б/у-Крд 2026-07-30/4
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 160862

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 2688573
Комплектация: Вспышка,чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.