Фотовспышка Nikon Speedlight SB-600 (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095862 Артикул: б/у-Крд 2026-07-30/4 Код товара: УТ-00095862 Артикул: б/у-Крд 2026-07-30/4 Тип б/у товара Вспышки Все характеристики Код товара: 160862 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 2688573

Комплектация: Вспышка,чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Вспышки Описание Код товара: 160862 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 2688573

Комплектация: Вспышка,чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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