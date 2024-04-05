Описание

Код товара: 139698

Общие характеристики

Тип вспышки

обычная

Ведущее число

55 м (ISO 180, 200 мм)

Количество ламп в одной вспышке

1

Совместимые камеры

Nikon

Подробнее о совместимых камерах

цифровые зеркальные фотокамерамы форматов FX и DX

Крепление

башмак

Время перезарядки

2.60 c

Дисплей

есть

Углы поворота

Поворотная головка

есть

Угол поворота вверх

90 градусов

Угол поворота вниз

7 градусов

Угол поворота по горизонтали

360 градусов

Углы освещения

Автоматический Zoom

есть

Ручной Zoom

есть

Широкоугольный диффузор

есть

Угол освещения

24 - 200 мм

Максимальный угол освещения (с диффузором)

14 мм

Управление экспозицией

Поддержка режимов

TTL, i-TTL

Ручная регулировка мощности

есть

Экспокоррекция

есть

Синхронизация

FP-синхронизация

есть

Синхронизация по задней шторке затвора

есть

Режим ведущей вспышки

есть

Режим ведомой вспышки

есть

Режимы работы

Стробоскопическая вспышка

есть

Пилотный свет

есть

Подсветка автофокуса

есть

Питание

Тип элементов питания

AA

Количество элементов питания

4

Дополнительная информация

Габариты

104x73x137 мм

Вес

420 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без следов эксплуатации.

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: 2154156

Комплектация: полная заводская комплектация.

Гарантия 90 дней.