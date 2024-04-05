Вспышка Nikon Speedlight SB-5000 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074698
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-05/01
Причина уценки:
без следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139698
Общие характеристики
Тип вспышки
обычная
Ведущее число
55 м (ISO 180, 200 мм)
Количество ламп в одной вспышке
1
Совместимые камеры
Nikon
Подробнее о совместимых камерах
цифровые зеркальные фотокамерамы форматов FX и DX
Крепление
башмак
Время перезарядки
2.60 c
Дисплей
есть
Углы поворота
Поворотная головка
есть
Угол поворота вверх
90 градусов
Угол поворота вниз
7 градусов
Угол поворота по горизонтали
360 градусов
Углы освещения
Автоматический Zoom
есть
Ручной Zoom
есть
Широкоугольный диффузор
есть
Угол освещения
24 - 200 мм
Максимальный угол освещения (с диффузором)
14 мм
Управление экспозицией
Поддержка режимов
TTL, i-TTL
Ручная регулировка мощности
есть
Экспокоррекция
есть
Синхронизация
FP-синхронизация
есть
Синхронизация по задней шторке затвора
есть
Режим ведущей вспышки
есть
Режим ведомой вспышки
есть
Режимы работы
Стробоскопическая вспышка
есть
Пилотный свет
есть
Подсветка автофокуса
есть
Питание
Тип элементов питания
AA
Количество элементов питания
4
Дополнительная информация
Габариты
104x73x137 мм
Вес
420 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации.
s\n: 2154156
Комплектация: полная заводская комплектация.
Гарантия 90 дней.