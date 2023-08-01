Описание

Код товара: 134660

Внешний источник питания для интенсивного использования вспышки. Для использования со всеми вспышками Nikon с соответствующим креплением (Вспышка Speedlight SB-910).

Состояние: 5. Мелкие царапины, следы эксплуатации.

Комплектация: чехол; 2024603;

Гарантия 90 дней.