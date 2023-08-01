Батарейный блок Nikon SD-9 - с.н. 2024603 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069660
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n093
Причина уценки:
Мелкие царапины, следы эксплуатации.
2 500 ₽
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Описание
Код товара: 134660
Внешний источник питания для интенсивного использования вспышки. Для использования со всеми вспышками Nikon с соответствующим креплением (Вспышка Speedlight SB-910).
Состояние: 5. Мелкие царапины, следы эксплуатации.
Комплектация: чехол; 2024603;
Гарантия 90 дней.