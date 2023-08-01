Описание

Код товара: 134659

Внешний источник питания для интенсивного использования вспышки. Для использования со всеми вспышками Nikon с соответствующим креплением.

Код статьи

Батарейный блок SD-9 - FSW02401

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( потертости на корпусе)

Комплектация: Блок, чехол на пояс

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.