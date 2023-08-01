Батарейный блок Nikon SD-9 - с.н. 2024602 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069659
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n092
Причина уценки:
Потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134659
Внешний источник питания для интенсивного использования вспышки. Для использования со всеми вспышками Nikon с соответствующим креплением.
Код статьи
Батарейный блок SD-9 - FSW02401
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( потертости на корпусе)
Комплектация: Блок, чехол на пояс
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.