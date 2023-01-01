Зрительные трубы PROSTAFF 5 — это серия зрительных труб Nikon начального уровня, разработанная на замену серии RA III. Корпуса зрительных труб PROSTAFF 5 приблизительно на 20 % легче, чем у моделей RA III. Большой диаметр объектива обеспечивает высокую яркость изображения. Защита от воды (до 10 минут на глубине до 1 м) и запотевания с использованием уплотнительных колец и азота. Водонепроницаемые окуляры (продаются отдельно).