Зрительная труба Nikon ProStaff 5 60 Fieldscope, без окуляра
Код товара : УТ-00014523
Артикул : BDA322FA
19 990 ₽
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Описание
Зрительные трубы PROSTAFF 5 — это серия зрительных труб Nikon начального уровня, разработанная на замену серии RA III. Корпуса зрительных труб PROSTAFF 5 приблизительно на 20 % легче, чем у текущих моделей RA III.
- Три типа окуляров, подходящих для цифроскопии, позволяют подсоединять к зрительным трубам разнообразные компактные цифровые фотокамеры серии COOLPIX с помощью кронштейнов серии FSB.
- Легкий корпус весит приблизительно на 20 % меньше, чем корпуса текущих моделей.
- Большой диаметр объектива (60 мм) обеспечивает высокую яркость изображения.
- Все линзы и призмы корпуса и окуляров снабжены многослойным просветляющим покрытием.
- Защита от воды (до 10 минут на глубине до 1 м) и запотевания с использованием уплотнительных колец и азота. Водонепроницаемые окуляры.
- Цифроскопический байонет позволяет подсоединять к трем новым моделям окуляров разнообразные компактные цифровые фотокамеры серии COOLPIX с помощью кронштейнов серии FSB.
- Встроенная выдвижная бленда.
- Экологичное стекло без свинца и мышьяка.
- В комплект входит чехол.
- Для надежной фиксации на штативе на корпусе предусмотрены два резьбовых гнезда, подходящие для применения зрительной трубы как с цифроскопической системой, так и без нее.
- Стильный и компактный дизайн.
Внимание! Окуляр не входит в комплект!
Совместимые окуляры:
- SEP-25
- SEP-38W
- SEP-20-60