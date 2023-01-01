Зрительные трубы PROSTAFF 5 — это серия зрительных труб Nikon начального уровня, разработанная на замену серии RA III. Корпуса зрительных труб PROSTAFF 5 приблизительно на 20 % легче, чем у моделей RA III. ProStaff 5 60S – модель с диаметром объектива 60 мм и прямым расположением окуляра. Защита от воды (до 10 минут на глубине до 1 м) и запотевания с использованием уплотнительных колец и азота. В данную комплектацию входит водонепроницаемый съемный окуляр SEP-38W, обеспечивающий увеличение 30 крат (фиксированное, не изменяется). Также можно использовать окуляры SEP-25 и SEP-20-60, которые продаются отдельно.