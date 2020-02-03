Штативная головка Nikon Panorama Head AP-2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00040315
Артикул : б/у-Н1 К 2020-02-03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 700 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 105315
Компактная никоновская, панорамная голова, оригинальная.
Состояние : 5
Комплект : полный.
Гарантия :90 дней