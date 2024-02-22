Объектив Nikon Nikkor Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073603 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-22/02

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации 29 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138603 Тип объектива

телеобъектив, Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный зум

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Nikon Z

Мин. фокусное расстояние

50 мм

Макс. фокусное расстояние

250 мм

Диафрагма

f/4.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации

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: 20116754

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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