Объектив Nikon Nikkor Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073603
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-22/02
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
29 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138603
Тип объектива
телеобъектив, Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный зум
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon Z
Мин. фокусное расстояние
50 мм
Макс. фокусное расстояние
250 мм
Диафрагма
f/4.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 20116754
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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