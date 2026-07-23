Объектив Nikon Nikkor Z 24–70mm f/4 S (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095645 Артикул: б/у-Крд 2026-07-23/2 Код товара: УТ-00095645 Артикул: б/у-Крд 2026-07-23/2 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:160645 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 20273918

Комплектация: Обьектив , обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:160645 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 20273918

Комплектация: Обьектив , обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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