Объектив Nikon Nikkor Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072215
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-16/01
Причина уценки:
без следов эксплуатации - новый
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137215
Линейка Серия Z
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 3.1x
Углы обзора
Минимальный угол обзора 31.3 град.мин
Максимальный угол обзора 83 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Минимальная диафрагма (F) 40
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 70 мм
Длина 32 мм
Вес 135 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : объектив, передняя и задняя крышки
#20442966
Комплектация:
Гарантия от 14 до 90 дней.