Объектив Nikon Nikkor Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074281
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-18/03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 139281
Тип объектива Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 3.1x
Минимальный угол обзора 31.3 град.мин
Максимальный угол обзора 83 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Минимальная диафрагма (F) 40
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 70 мм
Длина 32 мм
Вес 135 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 20333599
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.