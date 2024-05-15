Объектив Nikon Nikkor AF 105mm f/2 D DC (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075636 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-15/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. 43 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140636 Светосильный средний телеобъектив. Большая открытая диафрагма позволяет снимать при слабом освещении. Округлое отверсие диафрагмы обеспечивает натуральность изображения находящихся вне фокуса объектов. ОБъектив подходит для зеркальных камер Nikon, имеющих встроенный привод фокусировки (отвертку). Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, две крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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