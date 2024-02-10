Объектив Nikon Nikkor 50mm f/2 Ai (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073343
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-10
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Нормальный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием для зеркальных фотоаппаратов Nikon F. Имеет только ручную фокусировку, диафрагма управляется кольцом на объективе.
Он же Nikkor-K, он же New-Nikkor. Последняя, Ai-совместимая версия объектива с многослойным просветлением и прорезиненным кольцом фокусировки. Выпускался с 1974 по 1977гг.
Отличается хорошей резкостью по всему полю кадра как при съёмке вблизи, так и на удалённых объектах.
Совметим со всеми зеркльными камерами с байонетом Nikon F, а также с другими зеркальными и беззеркальными камерами через соответствующий адаптер.
Изготовлен в Японии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: передняя и задняя оригинальные крышки.
Гарантия 14 дней.