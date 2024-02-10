Описание

Нормальный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием для зеркальных фотоаппаратов Nikon F. Имеет только ручную фокусировку, диафрагма управляется кольцом на объективе.

Он же Nikkor-K, он же New-Nikkor. Последняя, Ai-совместимая версия объектива с многослойным просветлением и прорезиненным кольцом фокусировки. Выпускался с 1974 по 1977гг.

Отличается хорошей резкостью по всему полю кадра как при съёмке вблизи, так и на удалённых объектах.

Совметим со всеми зеркльными камерами с байонетом Nikon F, а также с другими зеркальными и беззеркальными камерами через соответствующий адаптер.

Изготовлен в Японии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: передняя и задняя оригинальные крышки.

Гарантия 14 дней.