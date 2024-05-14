Описание

Код товара: 140611

Nikon Nikkor 28-85 mm f/ 3.5-4.5 Ai-S - штатный объектив с переменным фокусным расстоянием для фотоаппаратов системы Nikon F.

- Фокус: ручная фокусировка

- Система: Nikon F (FX, DX)

- Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах

- Диафрагма 7-лепестковая

- Минимальная дистанция фокусировки(м): 0.8

В макро-режиме дистанция минимальной фокусировки сокращается до 0.23 м, при этом достигается масштаб 1:3.4

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения