Светофильтр Nikon NC 82mm защитный (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069657
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n090
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
2 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134657
Светофильтр Nikon NC 82mm защитный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: светофильтр
Гарантия 90 дней.