Описание

Широкое поле зрения отлично подходит для наблюдения за летящими птицами, а стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) корректирует цветные контуры, позволяя рассматривать диких животных во всех деталях. Многослойное покрытие призм и линз бинокля MONARCH M7 обеспечивает более яркое и естественное изображение, а масловодоотталкивающее покрытие — их легкое очищение от грязи и отпечатков пальцев. Стильный, прочный и легкий корпус позволяет комфортно носить бинокль с собой и устанавливать на штатив.

Непревзойденная видимость

Все бинокли серии MONARCH M7 обеспечивают видимое поле зрения более 60˚, поэтому вы не упустите ни единого момента. Благодаря беспрецедентным для этого класса биноклей характеристикам MONARCH M7 позволяет заядлым орнитологам рассматривать быстро пролетающих птиц или находящихся на большом расстоянии диких животных с безупречной четкостью.

Четкое изображение

Наблюдайте за природой и миром вокруг во всем великолепии цветов. Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) корректирует цветные контуры, позволяя рассмотреть все подробности диких животных и птиц.

Удобство, стильный дизайн и надежность

Стильный и продуманный корпус практичен и очень функционален. Резиновое покрытие защищает его от ударов и обеспечивает удобный, надежный захват. Кроме этого, корпус бинокля водонепроницаем — на глубине до 1 м в течение 10 минут — и защищен от запотевания. Просто идеальный спутник для наблюдения за птицами.

Яркое и естественное изображение

Хотите видеть более яркое и более естественное изображение? Бинокль MONARCH M7 имеет многослойное покрытие призм и линз, а также диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие призм, что обеспечивает равномерную передачу света во всем видимом диапазоне. Кроме этого, фазокорректирующее покрытие минимизирует потери разрешения для неизменно высокой контрастности изображения.

Красота без помех

Масловодоотталкивающее покрытие линз и окуляров обеспечивает их легкое очищение от грязи и отпечатков пальцев.

Точная регулировка

Блокировка кольца диоптрийной настройки исключает возможность случайного поворота или сдвига кольца диоптрийной настройки, поэтому с выбранными вами настройками вы не упустите ни одного момента.

Легкий и компактный корпус

Обе модели с объективами диаметром 30 мм весят около 470 г. Благодаря этому и компактному размеру бинокль удобно носить во время прогулок. Модели с объективами диаметром 42 мм весят около 680 г, что, тем не менее, также очень мало для биноклей этого класса.

Комфорт для глаз

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники значительно облегчают правильное расположение точки визирования относительно глаза. Несколько фиксированных положений позволяют регулировать вынос точки визирования для обеспечения полного поля зрения и максимального комфорта при продолжительном использовании.

Наблюдение без помощи рук

Бинокль MONARCH M7 можно установить на штатив с помощью специального крепления или адаптера, который крепится по центру рамки бинокля. Это особенно удобно при использовании бинокля в статичном положении в течение долгого времени, например из укрытия.