Описание

Идеальный спутник в любых путешествиях

Бинокль MONARCH M5 предлагает стабильное качество изображения как для активных хобби — палаточного туризма или наблюдения за птицами, — так и для самых настоящих приключений, например скалолазания и горного туризма.

Благодаря стеклу со сверхнизкой дисперсией (ED), корректирующему хроматическую аберрацию, MONARCH M5 обеспечивает четкое изображение в высоком разрешении. Стильный, компактный, легкий и водонепроницаемый корпус удобно держать. Многослойное покрытие всех линз и призм делает изображение ярче, а цвета естественнее. Фазокорректирующее покрытие обеспечивает высокую контрастность.

Четкое изображение

Наслаждайтесь высокой детализацией окружающего мира благодаря невероятно четкому качеству изображения наших биноклей. Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) корректирует хроматическую аберрацию, вызывающую цветные контуры.

Удобство, стильный дизайн и надежность

Четкие изящные линии корпуса подчеркивают новый стильный дизайн, а противоударное резиновое покрытие обеспечивает удобный, надежный захват. Надежный корпус бинокля водонепроницаем — на глубине до 1 м в течение 10 минут — и защищен от запотевания. Просто идеальный спутник для путешествий.

Легкая конструкция

Все модели MONARCH M5 — невероятно легкие для биноклей этого класса. MONARCH M5 весит не больше 640 г, поэтому его удобно брать в походы, восхождения в горы и на природу.

Яркое и естественное изображение

Наблюдайте за природой во всех подробностях благодаря высоким оптическим характеристикам MONARCH M5. Эти бинокли имеют многослойное покрытие призм и линз, а также диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие призм для равномерной передачи света во всем видимом диапазоне, благодаря чему изображение становится более ярким, а цвета — более естественными. Фазокорректирующее покрытие минимизирует потери разрешения, обеспечивая высокую контрастность изображения.

Комфорт для глаз

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники значительно облегчают правильное расположение точки визирования относительно глаза. Несколько фиксированных положений позволяют регулировать вынос точки визирования для обеспечения полного поля зрения и максимального комфорта при продолжительном использовании.

Наблюдение без помощи рук

Бинокль MONARCH M5 можно установить на штатив с помощью специального крепления или адаптера, который крепится по центру рамки бинокля. Это особенно удобно при использовании бинокля в статичном положении в течение долгого времени, например из укрытия.