Бинокли Monarch 5 предназначены для интенсивного использования в самых сложных условиях освещения. Страстные любители природы оценят четкое, яркое изображение, прочность и удобство этих биноклей. Стекло ED (со сверхнизкой дисперсией) компании Nikon, диэлектрическое покрытие с высоким коэффициентом отражения и фазокорректирующее покрытие обеспечивают максимальную реалистичность изображения. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники и большой вынос точки визирования помогают удобно разместить бинокль у глаз и быстро навести его на объект наблюдения. Бинокли Monarch 5 защищены от воды и запотевания и имеют резиновое покрытие, обеспечивающее надежный, удобный захват. Они имеют удобные, откидывающиеся вниз крышки объективов, гарантирующие, что вы никогда не потеряете их на природе.