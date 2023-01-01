Описание

Бинокли MONARCH 5 с объективами 56 мм и 16-кратным увеличением предназначены для интенсивного использования на дальних дистанциях в самых сложных условиях освещения. Страстные охотники и любители природы оценят яркое, четкое изображение, прочную конструкцию и удобство этих биноклей. Высокое 16-кратное увеличение позволяет рассмотреть самые мелкие детали. Низкодисперсионное стекло Nikon ED (Extra-low Dispersion, сверхнизкое рассеивание), диэлектрическое покрытие с высоким коэффициентом отражения и фазокорректирующее покрытие обеспечивают максимальную реалистичность изображения.

Поворотно-выдвижные резиновые окуляры и большой вынос точки визирования помогают удобно разместить бинокль у глаз, быстро обнаружить и отслеживать объект наблюдения. Бинокли MONARCH 5 защищены от воды и запотевания и имеют резиновое покрытие, обеспечивающее надежный, удобный захват. Они имеют удобные, откидывающиеся вниз крышки объективов, гарантирующие, что Вы никогда не потеряете их на природе.