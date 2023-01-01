Бинокль Nikon Monarch 5 16x56 (уцененный)
Код товара : УТ-00071717
Артикул : # BAA836SA (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
79 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Nikon 10 лет
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Описание
Бинокли MONARCH 5 с объективами 56 мм и 16-кратным увеличением предназначены для интенсивного использования на дальних дистанциях в самых сложных условиях освещения. Страстные охотники и любители природы оценят яркое, четкое изображение, прочную конструкцию и удобство этих биноклей. Высокое 16-кратное увеличение позволяет рассмотреть самые мелкие детали. Низкодисперсионное стекло Nikon ED (Extra-low Dispersion, сверхнизкое рассеивание), диэлектрическое покрытие с высоким коэффициентом отражения и фазокорректирующее покрытие обеспечивают максимальную реалистичность изображения.
Поворотно-выдвижные резиновые окуляры и большой вынос точки визирования помогают удобно разместить бинокль у глаз, быстро обнаружить и отслеживать объект наблюдения. Бинокли MONARCH 5 защищены от воды и запотевания и имеют резиновое покрытие, обеспечивающее надежный, удобный захват. Они имеют удобные, откидывающиеся вниз крышки объективов, гарантирующие, что Вы никогда не потеряете их на природе.