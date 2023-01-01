Бинокль Nikon Monarch 5 16x56
Код товара : УТ-00071520
Артикул : # BAA836SA
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Бинокли Monarch 5 предназначены для интенсивного использования в самых сложных условиях освещения. Страстные любители природы оценят четкое, яркое изображение, прочность и удобство этих биноклей. Стекло ED (со сверхнизкой дисперсией) компании Nikon, диэлектрическое покрытие с высоким коэффициентом отражения и фазокорректирующее покрытие обеспечивают максимальную реалистичность изображения. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники и большой вынос точки визирования помогают удобно разместить бинокль у глаз и быстро навести его на объект наблюдения. Бинокли Monarch 5 защищены от воды и запотевания и имеют резиновое покрытие, обеспечивающее надежный, удобный захват. Они имеют удобные, откидывающиеся вниз крышки объективов, гарантирующие, что вы никогда не потеряете их на природе.
Основные особенности серии Monarch 5:
- Стекло Nikon со сверхнизкой дисперсией ED (Extra-low Dispersion, сверхнизкое рассеивание) для устранения хроматических аббераций и более яркого и чёткого изображения.
- Диэлектрическое многослойное покрытие призм с высоким коэффициентом отражения – залог высокого светопропускания и естественных цветов по всему полю зрения
- Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для беспечения яркого и чёткого изображения.
- Крышеобразные призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают более высокое разрешение.
- Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения даже тем, кто носит очки.
- Поворотно – выдвижные резиновые наглазники с могопозиционной фиксацией позволяют удобно разместить бинокль относительно глаз.
- Для всех линз и призм используется оптика из экологичного стекла, которое не содержит свинец и мышьяк.
- Водонепроницаемые (до глубины 1 метр в течении 10 минут), а так же защищённые от запотевания, благодаря заполнению азотом.
- Резиновое покрытие защищает от ударов и обеспечивает надёжный хват.
- Лёгкий корпус изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном.
- Нашейный ремень из бархатистого на ощупь материала.
- Откидывающиеся защитные крышки объектива.