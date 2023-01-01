Пульт дистанционного управления Nikon ML-L7, Bluetooth
Код товара : УТ-00029800
Артикул : VAJ57201
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Оригинальный беспроводной пульт дистанционного управления для определенных камер Nikon. Позволяет не только спускать затвор или начинать видеозапись, но и изменять диафрагму, ISO и другие настройки, перемещаться по меню камеры, а также управлять зумом объектива (функционал может быть ограничен в зависимости от модели камеры, уточняйте информацию в инструкции к фотоаппарату). Подключение осуществляется по Bluetooth. Рабочая дистанция – около 10 метров (в помещении).
Совместимые камеры:
- Nikon Z fc, Z30, Z50
- Nikon Z6 II, Z7 II
- Coolpix A1000, B600, P950, P1000