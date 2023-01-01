Оригинальный беспроводной пульт дистанционного управления для определенных камер Nikon. Позволяет не только спускать затвор или начинать видеозапись, но и изменять диафрагму, ISO и другие настройки, перемещаться по меню камеры, а также управлять зумом объектива (функционал может быть ограничен в зависимости от модели камеры, уточняйте информацию в инструкции к фотоаппарату). Подключение осуществляется по Bluetooth. Рабочая дистанция – около 10 метров (в помещении).