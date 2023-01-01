Описание

Инфракрасный пульт дистанционного управления обеспечивает дистанционный спуск затвора в определенных цифровых зеркальных фотокамерах Nikon, а также в фотокамерах линейки Nikon 1 и Nikon COOLPIX. Это идеальный выбор для съемки автопортретов. Кроме того, он помогает избежать дрожания фотокамеры в момент спуска затвора. Имеет два режима работы: моментальный спуск и 2-секундная задержка.

Дальность действия: приблизительно 5 м. Пульт должен быть направлен на сторону камеры, оснащенную ИК-приемником (обычно - лицевая сторона).

Совместимые модели: D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3000, D90, D80, D750, D610, D600, Coolpix A, P900, P7800, P7700, P7100, Nikon 1 V1, V2, V3 и др.