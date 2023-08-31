Описание

Код товара: 134550

Для фотокамер с 10-контактным разъемом дистанционного управления. Устройство ML-3 предлагает пульт дистанционного управления фотокамерой для двух отдельных каналов с помощью инфракрасного индикатора на расстоянии до 8 м. Данный пульт может управлять автоматическим запуском, задержкой спуска затвора, покадровой и непрерывной съемками.

Код статьи

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-3 - FRW20101, FXA10254

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый

Комплектация: Полная в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.