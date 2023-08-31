Пульт ДУ Nikon ML-3 инфракрасный (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00069550
Артикул : б/у-П72 К 2023-08-31
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Описание
Код товара: 134550
Для фотокамер с 10-контактным разъемом дистанционного управления. Устройство ML-3 предлагает пульт дистанционного управления фотокамерой для двух отдельных каналов с помощью инфракрасного индикатора на расстоянии до 8 м. Данный пульт может управлять автоматическим запуском, задержкой спуска затвора, покадровой и непрерывной съемками.
Код статьи
Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-3 - FRW20101, FXA10254
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Новый
Комплектация: Полная в коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.