Описание

Код товара: 134653

Для фотокамер с 10-контактным разъемом дистанционного управления. Устройство ML-3 предлагает пульт дистанционного управления фотокамерой для двух отдельных каналов с помощью инфракрасного индикатора на расстоянии до 8 м. Данный пульт может управлять автоматическим запуском, задержкой спуска затвора, покадровой и непрерывной съемками.

Совместим с камерами: N90, N90S, F100, F5, F6, D1, D2, D3, D4, D100 (c MB-D100), D200, D300, D700 and D800.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, Незначительные следов эксплуатации.

Комплектация: чехол, инфракрасный пульт и приёмное устройство для дистанционного фотоаппаратами.

Гарантия 90 дней.