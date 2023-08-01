Пульт ДУ Nikon ML-3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069653
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n086
Причина уценки:
Незначительные следов эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134653
Для фотокамер с 10-контактным разъемом дистанционного управления. Устройство ML-3 предлагает пульт дистанционного управления фотокамерой для двух отдельных каналов с помощью инфракрасного индикатора на расстоянии до 8 м. Данный пульт может управлять автоматическим запуском, задержкой спуска затвора, покадровой и непрерывной съемками.
Совместим с камерами: N90, N90S, F100, F5, F6, D1, D2, D3, D4, D100 (c MB-D100), D200, D300, D700 and D800.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, Незначительные следов эксплуатации.
Комплектация: чехол, инфракрасный пульт и приёмное устройство для дистанционного фотоаппаратами.
Гарантия 90 дней.