Зарядное устройство Nikon MH-66 для EN-EL19
Код товара : 00000060071
Артикул : VEA012EA
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Nikon MH-66 оригинальное зарядное устройство для аккумуляторов EN-EL19, использующихся в ряде фотоаппаратов Coolpix серии S: S6900, S33, S3700, S7000, S32, S6800, S3600, S5300, S3500, S100, S4300, S3300, S3200, S4200, S6400, S4100, S3100 и др.